- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirma ca Romania va sustine in continuare integritatea teritoriala a Ucrainei, intr-un mesaj transmis la șapte ani de la Anexarea Crimeei de catre Federația Rusa.

- In decembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Bucuresti va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene la Bucuresti, European Cybersecurity Competence Centre (CEEE). Toate detaliile despre acest centru au fost dezbatute pe 29 ianuarie, intr-o conferinta online organizata de Digital Transformation…

- CHIȘINAU, 19 ian - Sputnik. Președintele Maia Sandu a anunțat pe Facebook ca in cadrul vizitei sale la Bruxelles a avut o intrevedere cu Dacian Cioloș, președintele Grupului Renew Europe in Parlamentul European, Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru implementarea Acordului de…

- Președinta țarii, Maia Sandu, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Dupa ce ieri a avut o intrevedere cu Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European și fosta șefa a DNA din Romania, astazi președinta s-a intalnit cu Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene și Josep Borrell,…

- Presedintele Maia Sandu avut o intrevedere luni, 18 ianuarie, la Bruxelles, cu Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, vicepresedinte al Comisiei Europene.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pleaca luni la Bruxelles pentru doua zile, cu intentia de a imbunatati relatia bilaterala cu Uniunea Europeana. Ea spune ca relatiile dintre Chisinau si Bruxelles au fost afectate de guvernarea anterioara. La Bruxelles Maia Sandu va avea intrevederi cu presedinta…

- Autoritațile de la Moscova au venit cu o reacție la criticile reprezentanților Uniunii Europene la mai multe legi aprobate de catre Parlamentul RM, inclusiv cea privind statutul limbii ruse și difuzarea programelor rusești. Intr-un comunicat de presa emis de Ministerul Afacerilor Externe al Federației…

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2020, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat urmatorul mesaj: "In acest an, sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei in conditii deosebite si doresc…