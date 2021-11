Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face un apel catre toti cetatenii romani aflati inca in Africa de Sud, care doresc sa paraseasca tara si nu si-au notificat inca intentia de a se repatria, sa o faca in cel mai scurt timp. Ambasada Romaniei la Pretoria si Consulatul General al Romaniei la Cape Town…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a transmis printr-un comunicat de presa ca toți romanii blocați in Africa de Sud, care doresc sa revina in țara, sa iși anunțe intenția. Ambasada Romaniei la Pretoria si Consulatul General al Romaniei la Cape Town gestioneaza situația a 39 de cetațeni romani (turisti…

- 39 de cetațeni romani sunt blocați temporar in Africa de Sud, dupa ce toate cursele aeriene catre Uniunea Europeana au fost suspendate, in urma apariției tulpinii Omicron a coronavirusului, a anunțat duminica Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca o persoana a reușit sa paraseasca țara…

