Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Roman de Externe a informat ca romanca diagnosticata cu coronavirus in Creta a ajuns pe insula pe 1 iulie, nu pe 2 iulie, așa cum anunțase inițial, și ca a fost transferata intr-un hotel special pentru carantina."MAE precizeaza ca, in urma solicitarii Ambasadei Romaniei la Atena de clarificare…

- Turista din Romania confirmata in insula Creta cu noul coronavirus a ajuns acolo in 1 iulie, cu o cursa charter directa pe ruta București - Heraklion, transmite MAE.„In continuarea precizarilor transmise referitoare la cazul turistului roman confirmat pozitiv pentru infecția cu COVID-19 in…

- Turista din Romania confirmata in insula Creta cu noul coronavirus a ajuns acolo in 1 iulie, cu o cursa charter directa pe ruta București - Heraklion, transmite MAE. „In continuarea precizarilor transmise...

- Cetateanul roman, aflat in vacanta in Creta, depistat pozitiv cu COVID-19, este in prezent in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie transportat la o alta unitate hoteliera, in carantina, a informat, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, respectiva persoana a sosit…

- Cetateanul roman, aflat in vacanta in Creta, depistat pozitiv cu COVID-19, este in prezent in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie transportat la o alta unitate hoteliera, in carantina, a informat, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, respectiva persoana a sosit…

- Cetateanul roman, aflat in vacanta in Creta, depistat pozitiv cu COVID-19, este in prezent in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie transportat la o alta unitate hoteliera, in carantina, a informat, sambata, Ministerul Afacerilor Externe.Conform sursei citate, respectiva persoana…

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat in regim de urgenta demersurile pe langa autoritatile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontiera Kulata – Promachonas si informeaza sambata ca, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Ministerul Aafacerilor Externe (MAE) a anunțat ca s-a creat un flux separat pentru mașinile inmatriculate in UE, la intrarea in Grecia. Autoritațile din Grecia cauta și alte soluții pentru ca oamenii sa nu mai stea ore in șir la coada. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a facut apel pentru gasirea…