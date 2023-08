Ce scriu DJ-ii pe rețelele de socializare despre Untold

Pe platformele de socializare, DJ-ii invitați la ediția din acest an a festivalului Untold aduc laude evenimentului clujean. Martin Garrix a scris pe instagram: ”Romania you have my heart. thank you @untoldfestival for the incredible energy!” (n.red. România, ai inima mea. Mulțumesc Untold… [citeste mai departe]