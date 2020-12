Stiri pe aceeasi tema

- Miinistrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a subliniat in interventia la cea de-a 31-a Sesiune Speciala de Nivel Inalt a Adunarii Generale a ONU, ca pandemia de COVID-19 afecteaza, deopotriva, situatia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, prin adancirea inegalitatilor si cresterea vulnerabilitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe va acorda, prin decizia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, o contribuție voluntara in valoare de 250.000 euro in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societații civile și al presei independente din Republica Moldova.

- 26 de tari de pe intreg globul, printre care China, Rusia, Coreea de Nord, Belarus si Iran, au reclamat luni, intr-o declaratie comuna la ONU, incetarea sanctiunilor americane si ale altor tari occidentale impuse impotriva lor. Țarile, care fac parte din randul celor cu regimuri autoritare, reclama…

- Trei luni fara scoala inseamna pierderi de 3% din viitorii bani ai copilului, dar și o pierdere de 1,5% in economie, arata un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Fiecare an scolar determina o crestere medie de 7,5 – 10 % a veniturilor obtinute pe tot parcursul vietii.…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept "cea mai mare" conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Statele participante…

