- COD GALBEN - Interval de valabilitate: 15 martie, ora 14:00 - 17 martie, ora 20:00. Fenomene și zone vizate: ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi și ninsori abundente in Moldova; local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, din cauza condițiilor meteo extreme generate de frontul de aer polar “MEDEEA”, autoritațile locale au decis interzicerea circulației rutiere, de orice tonaj, pe tronsonul de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca autoritațile au emis coduri portocaliu și galben de ninsori puternice, furtuni și...

Interval de valabilitate: 07 februarie, ora 10:00 – 09 februarie, ora 12:00 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului; Zone afectate: conform…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de calatorie pentru Spania, unde au fost emise coduri portocaliu și galben de furtuni și vant. Potrivit MAE, in perioada 22-24 ianuarie 2021,...

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Marea Britanie, ca teritoriul Regatului Unit va fi afectat de surtuna Bella, fiind așteptate precipitații și rafale de vant cu viteze de pana la 112 km/ora.