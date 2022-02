Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritatile britanice au emis pentru vineri coduri rosu si portocaliu de vant puternic, informeaza Agerpres…

- Autoritatile cehe au revizuit conditiile de intrare in tara pentru cetatenii dintr-o serie de state, inclusiv Romania, in contextul pandemiei de COVID-19, reguli care vor intra in vigoare din 27 decembrie, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Persoanele vaccinate cu schema completa,…

- Autoritatile cehe au revizuit conditiile de intrare in tara pentru cetatenii dintr-o serie de state, inclusiv Romania, in contextul pandemiei, reguli care vor intra in vigoare din 27 decembrie, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe. Persoanele vaccinate cu schema completa, dar fara doza booster,…

- Potrivit MAE, conditiile sunt:completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) cu cel puțin 24 de ore inaintea inceperii calatoriei, indiferent de statul de proveniența. Formularul este accesibil aici: https://travel.gov.gr/#/ prezentarea la intrarea pe teritoriul elen a unui certificat care atesta…

- ”Astfel, pentru regiunea Serbia de Rasarit, a fost emis un cod rosu de zapada, fiind asteptate caderi de peste 30 cm in 12 ore si rafale de vant de peste 60 km/h. Pentru celelalte regiuni a fost emis un cod portocaliu de ninsoare si un cod galben de vant, stratul de zapada putand ajunge la peste 10…

- ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve in perioada 10.12.2021 – 11.12.2021. Greva va afecta toate categoriile de nave (inclusiv cele de transport persoane),…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, restrictionarea accesului camioanelor de marfa va dura cateva ore, existand astfel riscul de crestere a timpilor de asteptare si crearea de cozi pentru transportatori."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim…