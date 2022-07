Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea Decin, s-a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1.000 de hectare de padure. Autoritatile cehe au luat masuri pentru evacuarea populatiei locale si a turistilor straini. Este recomandata evitarea calatoriilor in regiunea respectiva pana la normalizarea situatiei, arata un comunicat MAE transmis miercuri Agerpres. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al…