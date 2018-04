Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru ziua de 1 mai.

- Tribunalul Constanta a decis, marti, condamnarea lui Erdzhan Embiya Halil, cetatean bulgar, la doi ani de inchisoare pentru trafic de migranti, doi ani de inchisoare pentru contrabanda calificata si trei luni de inchisoare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, iar dupa contopirea…

- Ca urmare a conditiilor meteorologice inregistrate pe teritoriul Romaniei, Sebiei si al Bulgariei, situatia in punctele de trecere a frontierei P.T.F. din sudul si sud vestul tarii, in jurul orelor 10.00, se prezinta astfel: Circulatia rutiera este restrictionata pentru autovehicule de peste 3,5 tone…

- Un barbat din localitatea constanțeana Bugeac, aflata in extremitatea sud vestica a județului a baut in dimineața de 27 februarie o soluție toxica pentru curațarea aragazului. Data fiind starea sa, s-a luat decizia de a-l transporta la cea mai apropiata unitate medicala care ar fi putut sa il trateze,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…