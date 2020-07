Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei puncte de testare pentru infecția cu COVID-19, anunța MAE. Autoritațile…

- Dupa ce s-a stat și cate cinci ore la coada in vama Kulata, romanii se pot bucura acum de o calatorie ușoara. Fluxul la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas) se desfasoara in prezent normal, fara coloana de autoturisme in asteptare, iar accesul masinilor se realizeaza…

- Vești bune pentru romanii care pleaca in vacanțe in afara țarii. Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei…

- MAE anunta ca s-a creat un flux separat pentru masinile inmatriculate in statele UE, care vor sa intre in Grecia, dupa ce la granița s-au format cozi uriașe.In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea,…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore…