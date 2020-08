Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, in urma exploziilor produse marti seara, imobilul Ambasadei Romaniei la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este in afara oricarui pericol. Pana in prezent, autoritatile locale nu au notificat ambasada cu privire…

- inisterul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat sambata, la ora 14:45, ca s-a format o coloana de mașini de 1,5 kilometri la granița dintre Bulgaria și Grecia, punctul de trecere a frontierei Kulata – Promochonas, timpul de așteptare fiind de aproximativ o ora. ”In ceea ce privește situația din punctul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, in urma aparitiei in mass-media a unor informatii cu privire la situatia unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea la o ferma agricola din landul Austriei Inferioare si care semnalau conditii dificile de munca si nerespectarea de catre angajator…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite joi ca in total 57 de romani din districtul Neukolln din Berlin au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar unul dintre acestia este in stare critica. De asemenea, arata MAE, conform informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ…

- UPDATE Cele patru persoane, dintre care doi bunici, soț și soție, și nepoții lor minori, care și-au pierdut viața in accidentul de pe o autostrada din provincia italiana Arezzo sunt din județul Bistrița-Nasaud și plecasera la cules de mere in Italia. Pierderea lor este o tragedie pentru comuna Petru…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, liderul ALDE prezinta un raspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Externe, in care se arata ca autoritatile din Romania au fost avertizate cu privire la pericolul coronavirusului si situatia din China inca din luna ianuarie. Deși au primit vestea,…

- Doi romani de la un abator din Olanda au Covid-19, dupa ce, la inceputul lunii mai 20 intrasera in carantina. La abatorul din Groenlo lucreaza 270 de romani.Ambasada Romaniei la Haga s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei in Ciudad de Mexico s-a auto-sesizat, inca din data de 12 mai , cu privire la situația mai multor cetațeni romani aflați, in prezent, la bordul navei de croaziera Holland America Koningsdam, andocata in raza portului Puerto Vallarta, Mexic.Misiunea…