Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca agentia locala pentru mediu a emis, pentru perioada 19-25 iulie, o avertizare de canicula severa. Conform prognozei actuale, temperaturile urmeaza sa creasca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie, in special in regiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia sa fie atenți de unde cumpara vinietele. Avertismentul vine din partea Companiei Nationale a Drumurilor (DARS) care trage un semnal de alarma cu privire la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze Republica Macedonia de Nord, avand ca destinatie Republica Elena, ca in perioada sezonului estival se preconizeaza timpi mari de asteptare la punctele de frontiera Bogorodica-Evzoni, Medzitlija-Niki si Dojran-Doirani.…

- MAE informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa tranziteze Macedonia de Nord, avand ca destinație Grecia, ca in perioada sezonului estival 2022 se preconizeaza timpi mari de așteptare la trei puncte de trecere a frontierei rutiere. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat reintroducerea perioadei de efectuare a controalelor la frontiera interna de stat pana la 11 noiembrie 2022. Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul public maritim, care ar urma sa afecteze toate mijloacele de transport maritim si facilitatile portuare din tara. Potrivit MAE, in Grecia, Federatia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Marinarilor Eleni (PNO) a anuntat organizarea unei greve, la data de 1 mai, pe durata intregii zile. Greva va afecta toate mijloacele de transport maritim…