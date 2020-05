Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 90 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Belgiei si al Regatului Tarilor de Jos au revenit marti in tara, ei fiind printre cetatenii care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19. „In continuarea demersurilor…

- Un numar de 347 de cetateni romani aflati temporar in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse speciale operate de Tarom. Printre acestia s-au aflat copii, studenti Erasmus, persoane cu probleme medicale sau sociale, anunța news.ro."In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

- Doi romani care lucreaza la un abator din Olanda s-au infectat cu noul coronavirus, anunța Ministerul de Externe, care precizeaza ca cei doi sunt asimptomatici și ca in abatorul respectiv lucreaza in total 270 de romani.

- Un numar de 93 de cetațeni romani, aflați pe teritoriul Republicii Malta, afectați de masurile de restrangere a transportului aerian, au fost aduși in țara in noaptea de luni spre marți, cu o aeronava Tarom, anunța MAE.Potrivit unui comunicat transmis marți de Ministerul de Externe, a fost…

- Ministerul de Externe a anunțat ca o cursa speciala operata de Tarom a ajuns in noaptea de duminica spre luni in țara, avand la bord 85 de cetațeni romani care au fost afectați de masurile de...

- Inspectorii de sanatate și securitate a muncii au constatat ca in fabrica nu erau indelinite cerințele de protecție impotriva COVID. Ministerul de Externe a verificat și toți angajații au contract de munca și asigurare medicala.

- Trei romani aflați in Italia au murit din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Ministerul roman de Externe precizeaza ca, in acest moment, in strainatate sunt 29 de romani infectați: 23 in Italia, 2 in Namibia și cate unul in Spania, Luxemburg, Irlanda și Tunisia.

- Opt romani aflați in Italia ca turiști sau pentru tratamente medicale, vor fi aduși in țara, vineri noaptea, cu o aeronava a Ministerului Apararii Naționale, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat...