- Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp a anunțat cum planuiește sa lupte impotriva dezinformarii și a abuzului de inteligența artificiala in alegerile europarlamentare din aceasta vara.

- Google a alocat 25 de milioane de euro pentru a ajuta europenii sa invete sa foloseasca inteligenta artificiala (AI), transmite Reuters, citata de News.ro. The post BANI PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALA Google aloca bani pentru educarea europenilor in folosirea inteligentei artificiale first appeared…

- Piața muncii este pregatita pentru un salt tehnologic transformativ, determinat de progresul fara precedent in inteligența artificiala (IA) și automatizare. Ritmul cu care companiile trebuie sa decida cum și cand adopta aceste tehnologii este accelerat dramatic, remodeland industrii și redefinind insași…

- Statele UE au aprobat vineri o legislatie inedita la nivel mondial pentru reglementarea inteligentei artificiale (AI), la capatul unor negocieri intense, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, potrivit AFP.

- Electrica inregistreaza o premiera pentru Romania, prin implementarea unui sistem de algoritmi de inteligența artificiala care vor avea capacitatea de a identifica in timp real amprenta energetica a principalelor receptoare din sediul central, in cadrul unui proces de monitorizare indirecta, anunța…

- Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, IHRD, una dintre prestigioasele Fundații din Statele Unite ale Americii, specializata in educația despre Holocaust, a oferit un grant de finanțare de peste 30.000 de dolari pentru dotarea Muzeului Memorial al Holocaustului din…

- DeepMind, laboratorul de cercetare și dezvoltare in domeniul inteligenței artificiale al Google, a lansat AlphaGeometry - un sistem despre care laboratorul susține ca poate rezolva la fel de multe probleme de geometrie ca și medaliatul cu aur de la Olimpiada Internaționala de Matematica, potrivit platformei…

- „Dumnezeu l-a creat pe Trump”. Aproape ca ar putea trece drept o gluma daca evenimentul nu ar fi fost anunțat de insuși Donald Trump: un videoclip de doua minute prin care Trump vrea sa arate ca el este „mesagerul lui Dumnezeu”.