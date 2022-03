MADR pregătește rachetele antigrindină pentru 2022. Ce suprafețe vor fi protejate Guvernul a aprobat fonduri de 75,4 milioane de lei (23 de milioane lei credite bugetare și 52,4 milioane lei credite de angajament) pentru Programul de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) ce se deruleaza pe perioada 2010-2024, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). Astfel, vor fi realizate investiții la nivelul tuturor regiunilor, in scopul creșterii capacitații de combatere a caderilor de grindina a celor trei Centre Zonale de Coordonare, precum și pentru dezvoltarea de noi tehnologii de creștere a precipitațiilor și de combatere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

