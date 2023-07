Madonna, tratată cu un medicament în folosit în caz de supradoză. A folosit sau nu substanțe interzise? In aceste momente Madonna se afla acasa, acolo unde se recupereaza dupa ce a intampinat o problema grava de sanatate. Alaturi ii sunt, acum, prietenii și familia. Totodata, in legatura cu problema sa medicala, surse spun acum ca artistei i s-a administrat o injecție cu narcan, atunci cand a fost gasita fara reacție. Mai exact, este vorba despre o injecție care se gasește in mod obișnuit in trusele de tratament medical ale persoanelor bogate și celebre. A folosit sau nu substanțe interzise? Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

