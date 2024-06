Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii din Norvegia, cu active de 1.700 miliarde de dolari, actionar important al Tesla, va vota impotriva ratificarii pachetului salarial de 56 de miliarde de dolari al CEO-ului producatorului american de vehicule electrice, Elon Musk, care urmeaza sa fie votat saptamana viitoare,…

- Intr-o schimbare neașteptata de strategie, Tesla a anunțat oficial ca renunța la unul din obiectivele sale ambițioase. Mai exact, marca americana de mașini electrice nu mai are de gand sa produca 20 de milioane de mașini electrice pe an pana in anul 2030, așa cum și-a propus in trecut. Schimbarea de…

O romanca are numele gravat pe mașinile Tesla, dupa ce a contribuit foarte mult la crearea mașinii. Cu toate acestea, se lupta de ani de zile cu cel mai bogat om din lume. De ce? Femeia care face dezvaluiri incendiare despre Elon Musk Cristina Balan este femeia care se lupta de mai bine de un

- Tesla va cere actionarilor sa restabileasca pachetul de compensatii pentru directorul general Elon Musk, a carui potentiala valoare depaseste 55 miliarde de dolari, si sa mute sediul corporativ din Delaware in Texas, transmite AP.

- Cristina Balan, o romanca, denunțator de integritate al Tesla, care s-a luptat cu Elon Musk și compania sa prin tribunale timp de un deceniu, a declarat pentru BBC News ca inca mai așteapta scuze publice de la controversatul miliardar.