Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de hackeri cunoscut sub numele REvil, care a sustras saptamana aceasta date din serverele companiei Grubman Shire Meiselas & Sacks, a publicat mai multe documente legate de Lady Gaga si Donald Trump, iar firma de avocatura a anuntat ca nu va plati rascumpararea de 42 de milioane de dolari.Site-ul…

- Firma de avocatura este folosita de vedete de top, printre care Rod Stewart, Robert De Niro, Madonna, Lady Gaga, Elton John și U2. Hackerii susțin ca au sustras 756 de gigabyte de date, inclusiv contracte și e-mailuri,

- Siteul firmei de avocatura Grubman Shire Meiselas & Sacks, folosita de vedete de top, a fost atacat de hackeri, care susțin ca au sustras 756 de gigabyte de date, inclusiv contacte și e-mailuri, relateaza BBC.

- Miami este, fara infoiala, cel mai apreciat film romanesc din ultima perioada. Datele arata ca, in trei saptamani, Miami Bici a strans 519,297 spectatori, ajungand pe locul 10 in TOPUL ALL-TIME al celor mai vizionate filme din Romania. „Nu vreau sa il manii pe Dumnezeu, deja sunt super norocos cu ce…

- Dupa ce a lansat single-ul ”Stupid Love”, Lady Gaga se pregatește sa lanseze al 6-lea album pe data de 10 aprilie. Intr-o postare de pe Twitter, Lady Gaga a dat anunțul așteptat de fanii ei și le-a lasat și o poza din care am putea deduce ”cromatica” albumului. Welcome to “Chromatica”, coming April…