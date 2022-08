Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca divorțeaza de Florin, dupa 13 ani de relație. Șocul a fost și mai mare atunci cand, la scurt timp dupa desparțire, vedeta a intrat intr-o noua relație cu un barbat mai tanar decat la cu 20 de ani. Dupa schimbarea majora…

- Pompierii din cadrul ISU Sibiu au fost solicitati sa intervina pentru cautarea unui barbat disparut in timp ce era la pescuit.Potrivit ISu Sibiu, interventia a avut loc in urma unui apel venit pe numarul de urgenta 112, care semnala faptul ca un barbat in timp ce se afla la pescuit a intrat in apa unui…

- Un tanar care se plimba, joi, pe strada 9 Mai din municipiul Bacau, cu un pistol de jucarie in mana, a alertat politistii si jandarmii bacauani. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Oana Irina Nafornita a declarat ca interventia a venit in urma unei sesizari la 112 potrivit careia un barbat…

- Un tanar de 27 de ani, dintr-o comuna giurgiuveana, s-a prezentat la un post de Poliție din județ, unde a predat un rucsac gasit pe strada. In rucsac erau 37.000 de lei. S-a intamplat miercuri seara, in jurul orei 18, cand, potrivit IJP Giurgiu, la postul de poliție Bolintin Deal s-a prezentat un barbat,…

- Un tanar, in varsta de 20 ani, a injunghiat un alt barbat de 37 de ani, iar pe altul, in varsta de 36 de ani, l-a injunghiat in regiunea pieptului, fapt ce a dus la decesul acestuia. Poliția a fost alertata pe 1 iulie, in jurul orei 23:30, de catre un locuitor al satului Pelinia, care a comunicat ca…

- Mai multe infractiuni au fost constatate de politistii constanteni. La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat un barbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism pe strada Panait Cerna din municipiul Constanta, avand dreptul de a conduce vehicule anulat.La…

- Un barbat de 65 de ani din Bacau a fost batut crunt de un tanar de 29 de ani pe terasa unui bar. Victima a fost lovita minute in sir cu pumnii si picioarele, iar ulterior si cu o sticla. Un alt barbat a fost si el lovit in altercatie.

- In urma activitaților informativ-operative desfașurate, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, sprijiniți de Grupa Canina a I.P.J. Maramureș, au identificat persoana banuita de comiterea unei talharii, sesizat in seara zilei de 19 mai a.c. In fapt, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat…