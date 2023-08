Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna a declarat ca doreste sa se concentreze asupra starii sale de sanatate si '„sa-si recapete puterile", adaugand ca se afla „pe drumul spre recuperare" in urma unei internari la terapie intensiva, relateaza marti DPA/PA Media.

- Madonna a fost externata din spital dupa o infectie bacteriana grava. Cantareata americana Madonna a fost externata din spital si se afla acasa, simtindu-se mai bine dupa o perioada petrecuta la terapie intensiva, informeaza BBC.com, conform Agerpres. CITESTE SI Un copil si mama sa au fost salvati…

- Anunț extrem de important pentru șoferii din Romania! Va exista un nou tip de rovinieta, care va purta numele de TollRO. In aceasta zi, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care presupune aplicarea unor noi tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din țara noastra. Iata care va fi prețul…

- Baiatul cel mic al Narcisei Moisa, Kevin, ii calca pe urme artistei. Cantareața de manele are cu cine sa se mandreasca, iar asta reiese și din videoclipul pe care chiar ea l-a postat pe rețelele personale de socializare. Iata cum l-a filmat vedeta pe cel mic, dar și ce mesaj a pus pe pagina sa de TikTok!

- Anunț extrem de important pentru șoferi! Se pare ca autoritațile au decis ca incepand din acest weekend toți deținatorii de permis care nu platesc parcarea sa primeasca automat amenda cu ajutorul radarelor mobile. Cum va fi posibil acest lucuru.

- In continuarea demersurilor de a adapta activitatile de final de an scolar la contextul generat de protestul personalului din invatamantul preuniversitar, Ministerul Educatiei a publicat, in consultare publica, proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru de organizare si…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a vorbit despre data la care intra banii pe voucherele de alimente aferente lunii iunie. Conform acestuia, o noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera…

- Ministerul Educației a prelungit, marți, perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie - iulie a examenului de bacalaureat pana in data de 9 iunie, fara a afecta, insa, calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise.Ministerul Educației transmite ca…