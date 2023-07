Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul american Tommy Paul, favoritul numarul doi, s-a calificat in finala turneului ATP de la Eastbourne (Anglia), invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe francezul Gregoire Barrere, sambata, in penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 723.655 de euro.

Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference League, a reușit sa faca o mutare importanta inainte de dubla manșa. Formația care a incheiat pe locul 4 in campionatul Turciei a batut palma cu Patrick Kluivert (47 de ani), iar legendarul atacant a devenit noul antrenor

Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, aflata pe locul 11 mondial, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la situația politica instabila din Rusia, luni, dupa victoria din primul tur in fața ucrainencei Anhelina Kalinina, la turneul WTA de la Eastbourne, potrivit AFP.

Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.

Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA).