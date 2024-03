Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a atras toate privirile cu apariția ei la o petrecere organizata de fundația cantarețului Elton John, dupa decernarea Premiilor Oscar 2024, eveniment care a avut loc duminica spre luni, la Los Angeles. La același eveniment a luat parte și Nadia Comaneci. Romanca Madalina Ghenea se bucura…

- Theo Rose, in varsta de 26 de ani, este Vera din serialul Clanul, un personaj care s-a schimbat foarte mult in ultimul sezon și care se difuzeaza in prezent la Pro TV. Artista a dezvaluit recent care a fost cea mai grea secventa a ei.Iubita lui Anghel Damian, cel care a și regizat serialul, a dezvaluit…

- Cum poți participa la Vocea Romaniei 2024 Vocea Romaniei revine la Pro TV și in 2023. Deja s-a dat startul preselecțiilor pentru sezonul cu numarul unsprezece. Acestea vor avea loc la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și București, dupa cum urmeaza: Cluj Napoca – 7 aprilie Iași – 14 aprilie Timișoara – 21…

- MasterChef revine la Pro TV. Cum te poți inscrie! Emisiunea de cooking MasterChef revine la Pro TV. Va fi al noualea sezon al show-ului, dupa o pauza de doi ani. Postul de televiziune a anunțat deja inceperea inscrierilor. Sezonul opt al emisiunii a fost difuzat in anul 2022. Atunci, din juriu au facut…

- „Casa iubirii”, sezonul 2 a ajuns aseara la final. Marii caștigatori au fost desemnați Mihaela și Radu, fiecare a caștigat 75.000 de lei in finala emisiunii difuzate pe Kanal D. Dupa o calatorie plina de emoție, aseara, show-ul „Casa iubirii” de la Kanal D si-a desemnat caștigatorii celui de-al doilea…

- Catrinel Menghia este insarcinata. Va deveni mama pentru a doua oara Catrinel Menghia este din nou insarcinata. Fostul model, in prezent actrița in Italia, a dat fericita veste chiar in noaptea dintre ani. Ea a postat pe rețelele de socializare imagini in care apare cu burtica de gravida. Vezi aceasta…

- Celebrul actor de la Hollywood, Anthony Hopkins, a transmis un mesaj de Anul Nou tuturor petrecaretilor si bautorilor care se distreaza: „Daca aveti o mahmureala, amintiti-va de mine!” Anthony Hopkins , cunoscut pentru rolurile din „Tacerea mieilor”, „Masca lui Zorro” și „Ramasitele zilei”, are 86 de…