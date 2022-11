Mădălina Ghenea desfigurată (FOTO) Madalina Ghenea a vrut sa faca ceva singura dar nu i-a ieșit! A vrut o vacanța fara fiica sa Charlotte și a ieșit desfigurata din aceasta vacanța. Ghenea a stat prea mult la soare! Și și-a ars tenul, fiind nevoita sa recurga la maști care sa-i calmeze pielea. „In mod normal, imi iau toate vacanțele cu fiica mea… Am decis, in mijlocul unui program incarcat, sa imi iau primele 2 zile libere singura la soare, problema este ca mi-a placut prea mult și din cauza unei singure ore fara spf, așa mi-am petrecut restul de 48 de ore de pauza… purtați-va crema de protecție solara, oameni buni!”, a postat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman se mandrește cu podoaba sa capilara, dupa ce a urmat un tratament care i-a regenerat parul. Fiica lui Petre Roman a fost țina comentariilor rautacioase cand i-a cazut paul din cauza unor probleme.In ultima perioada, Oana Roman a dedicat mai multa atenție podoabei capilare, astfel ca a descoperit…

- Fiica lui Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite”, și-a surprins urmaritorii de pe Instagram cu o serie de fotografii in costum de baie, de la malul marii. Miruna este o domnișoara incantatoare la 20 de ani.

- Dupa ce in trecut s-a scris ca a avut o relație cu Dele Alli, Maria Guardiola, fiica lui Pep Guardiola, a surprins pe Instagram. Tanara de 21 de ani se afla in vacanța in Ibiza, alaturi de mai mulți prieteni, iar fotografiile postat pe Instagram i-au facut pe jurnaliștii britanici sa se intrebe daca…

- Smiley și Gina Pistol au plecat in prima vacanța fara fiica lor, Josephine. De cand a venit pe lume, cei doi nu au mai stat niciodata atat de mult timp departe de micuța. Timp de cateva zile, Smiley și Gina Pistol petrec momente in doi. Aceștia au ales Grecia ca destinație de vacanța in acest. Prezentatoarea…

- Flick și Denisa Filcea au devenit, de curand, parinții unei fetițe pe nume Eva și se pare ca fostul om de radio are o relație speciala cu fiica sa. Aflați in Bihor, locul de unde este soția lui, Flick s-a fotografiat alaturi de fiica lui la o ieșire in oraș, publicand imaginea pe Instagram, unde fanii…

- Flick a publicat pe contul de Instagram un videoclip de-a dreptul emoționant cu fiica lui. Soțul Denisei Filcea s-a lasat filmat in timp ce iși legana micuța pe brațe și ii canta o melodie deosebita.