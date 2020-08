Stiri pe aceeasi tema

- Olteanca noastra care a devenit vedeta in la Hollywood și in Italia, și-a sarbatorit ziua de naștere pe 8 angust camd a implinit frumoasa varsta de 32 de ani. Madalina Diana Ghenea a sarbatorit de ziua ei cu cei dragi care o iubesc și a fost cu adevarat rasfațata ca o regina de cel care... Read More…

- Jurnalista Diletta Leotta, un star in Italia, ar avea probleme majore in relația pe care o are cu boxerul Daniele Scardina, speculeaza presa din Cizma. Mai precis, cei doi ar fi rarit intalnirile. Mulți au speculat ca ar putea fi probleme in relație din cauza reclamei pe care frumoasa blonda a facut-o…

- Ce maști de protecție poarta marile vedete Purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada, dar a devenit parca și un soi de trend. Trend pe care il urmeaza chiar și marile vedete de la Hollywood. Unele opteaza pentru maști clasice, cumparate din farmacii, care ii feresc de riscul…

- Modelul Nathalia Felix este iubita lui Douglas Costa, fotbalistul lui Juventus. Chiar daca se afla departe de Rio de Janiero, orașul ei natal, brazilianca iși continua cariera in Italia. In așteptarea lui Costa, care se afla in acest moment in cantonamentul lui Juventus din Torino, Nathalia iși incanta…