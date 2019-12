Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Dobrovolschi a demisionat din functia de purtator de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, potrivit unor surse oficiale. Ea ocupa aceasta functie din august 2016. La acea data, seful statului nu...

- Madalina Dobrovolschi a demisionat miercuri din funcția de purtator de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, dupa ce a deținut poziția timp de 3 ani.Madalina Dobrovolschi a fost numita purtator de cuvant al președintelui Klaus Iohannis in august 2016. “Se incheie o etapa frumoasa…

- ALDE revendica funcția de prefect al județului in Politic / on 19/11/2019 at 10:33 / Multe nume au fost vehiculate pentru succesorul lui Florinel Dumitrescu in funcția de prefect al județului, așa cum era de așteptat mai toate din tabara liberala sau din randul apropiaților PNL. Cu toate acestea,…

- Presedintele fractiunii PPDA din Parlament, Alexandru Slusari, a venit cu o reacție, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Ion Chicu a fost desemnat in funcția de Premier."Avem un candidat plahocrat, inaintat de Dodon.

- "Condamn ferm faptul ca guvernul se deda unei filtrari politice si cenzurii si ma priveaza de drepturile mele politice", a declarat Joshua Wong, 22 de ani, student la stiinte politice, intr-un comunicat pe pagina sa de Facebook. Wong, care a fost in 2014 chipul "Miscarii umbrelelor" ce a paralizat…

- "A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pericliteaza o generație intreaga de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat fara un ordin…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Eric Mamer, un oficial francez de rang inalt, a fost desemnat in functia de purtator de cuvant principal al Comisiei Europene, iar germanul Jens Flosdorff va ocupa pozitia de Consilier Executiv pentru Comunicare in Cabinetul presedintelui Comisiei Europene. Dana Spinant este actualmente director responsabil…