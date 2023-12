Stiri pe aceeasi tema

- Este bucurie mare in familia lui Ștefan Banica. Artistul o sarbatorește pe fiica sa, Violeta, la implinirea celor 16 ani. Acesta a postat o fotografie cu tanara, alaturi de un mesaj important pe care l-a transmis.

- Aceasta zi este cu totul speciala pentru Feli Donose. Pe 21 noiembrie, in urma cu cinci ani, a venit pe lume fiica ei, Nora Luna, așa ca, artista a postat un mesaj emoționant cu aceasta ocazie.

- Madalina Crețan ii este foarte recunoscatoare mamei sale pentru modul in care a crescut-o. Soția regretatului artist Nosfe i-a mulțumit public femeii care i-a dat viața. Iata ce a postat fosta concurenta de la Chefi la cuțite pentru aceasta!

- Madalina Crețan a vorbit recent despre ce o face fericita la un an de la moartea lui Nosfe. Soția regretatului artist a postat un mesaj induioșator pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis fosta concurenta de la Chefi la cuțite!

- Maine se implinește un an de la moartea regretatului artist Nosfe. Rapperul din trupa Șatra Benz a murit la data de 16 octombrie 2022, zi in care a frant inimile apropiaților, dar și al fanilor ce il apreciau pentru muzica pe care acesta o facea. Evenimentul tragic s-a petrecut dupa ce artistul a suferit…

- Se implinește un an de la moartea fulgeratoare a lui Nosfe. Regretatul artist s-a stins din viața in 16 octombrie 2022 și a lasat in urma o soție și o fiica indurerata, dar și o intreaga industrie muzicala in lacrimi. Colegii lui, Madalina Crețan și fiica lor au organizat parastasul celui care le-a…

- Blaze și Izabela din sezonul 3 Mireasa au o familie superba și se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de adorabila lor fiica. Pe 3 octombrie 2023 foștii concurenți ai show-ului matrimonial au aniversat 2 ani de la cununia civila pe care au savarșit-o in afara casei Mireasa, avand in vedere ca…

- Irina Fodor a povestit despre cum a reușit Razvan Fodor sa o cucereasca in urma cu 16 ani. Mai mult, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a vorbit și despre relația speciala pe care o are cu fiica ei, Diana.