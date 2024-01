Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mitelu Junior trebuie sa se prezinte in fața magistraților, in mai multe procese. Cu ce probleme se confrunta fiul patronului de la FC U Craiova. „Printisorul Craiovei” va ajunge in fața judecatorilor chiar din primele zile ale anului viitor.

- Cristi Tanase, cunoscut ca si Dodel, a cazut in mainile politistilor din Pitesti, la un control de rutina. Agentii au sesizat ca are un comportament straniu, asa ca l-au testat. Drugtestul a iesit pozitiv pentru o substanta. Fosta vedeta de la Steaua a ajuns la spital pentru a i se recolta probe de…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) solicita PSD sa vina cu o alta propunere pentru persoana care se va ocupa de asigurari, in condițiile in care Sorin Mititelu are inclusiv probleme cu legea. Sorin Mititelu, propus de PSD la șefia ASF, a avut mari probleme…

- Puțini ar fi crezut, insa Marius Elisei a avut probleme grave cu legea in trecut. Fostul soț al Oanei Roman ține ascuns un secret de mai mulți ani, cand a fost implicat intr-un conflict fara precedent! Iata ce i s-a intamplat și cum a ajuns cu catușele la maini!

- A$AP Rocky are probleme serioase cu legea. Potrivit presei internaționale, un judecator din Los Angeles a decis in cursul zilei de ieri ca iubitul Rihannei sa fie judecat. Rapperul și-ar fi impuscat un fost prieten cu care a fondat colectivul de hip-hop de la care si-a luat porecla.

- Protest al sindicatelor, legat de Legea pensiilor. BNS: proiectul ii sancționeaza pe cei inca activi. Opt probleme in noua lege Confederația Sindicala Naționala Meridian a anunțat protest in fața sediului Guvernului, legat de legea pensiilor și ordonanța cu masuri fiscale. Pe de alta parte, Dumitru…

- In urma cu o zi, procurorii DIICOT au facut percheziții la mai multe locații din județul Timiș, dar mai ales la Complexul Studențesc din Timișoara. Oamenii legii au gasit peste un kilogram de droguri, iar printre cei 15 tineri vizați erau și persoane care au mai avut probleme cu legea.

- Cum parca nu ar fi fost de ajuns ca deja are control judiciar și se mai judeca și cu fosta soție de ani de zile prin tribunale, Gabi Badalau are din nou probleme cu legea. Afaceristul a ajuns iar in fața judecatorilor, insa de aceasta data intr-un nou dosar. Iata despre ce e vorba.