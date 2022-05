Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, si-au afisat luni seara "deplinul sprijin" pentru Ucraina, mergand impreuna pe sub Poarta Brandenburg din Berlin, simbol al Razboiului Rece, iluminat acum in culorile tarii invadate de Rusia,

- Cancelarul german Olaf Scholz l-a primit, luni, la Berlin, pe presedintele francez, Emmanuel Macron si l-a felicitat pentru recenta sa realegere, transmis BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- “Romania cumpara pastile cu iod. Irlanda a instituit stimulente speciale pentru ca fermierii sai sa cultive produse esențiale. Și cheltuielile militare sunt in creștere pe tot continentul”, scrie New York Times, intr-un editorial despre felul in care razboiul din Ucraina remodeleaza acțiunea și prioritațile…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Zbigniew Ziobro, ministrul justiției din Polonia, acuza Uniunea Europeana si pe fostul cancelar german Angela Merkel ca „au construit puterea presedintelui rus Vladimir Putin”. Intr-un interviu publicat de saptamanalul Do Rzeczi, Ziobro a spus ca Merkel este „personal responsabila in crearea monstrului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa. “Trebuie sa marturisesc ca astazi conditiile oferite (de Putin – n. red.) nu sunt acceptabile”, a spus Macron, referindu-se la convorbirea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…