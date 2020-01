Macron va vizita Varşovia sperând să restabilească legăturile cu Polonia şi să obţină contracte (Reuters) Cand Emanuel Macron a efectuat in 2017 un turneu est-european la numai cateva saptamani dupa ce a fost ales presedinte al Frantei, el a ocolit Polonia si a lansat un atac verbal puternic la adresa celor care conduc aceasta tara, aminteste joi intr-un comentariu agentia Reuters. Polonia, a spus atunci Macron in Bulgaria, se izoleaza de Europa si poporul ei merita ceva mai bun decat guvernul nationalist de la Varsovia. Acesta din urma i-a raspuns catalogandu-l drept arogant si neexperimentat in politica. Dar in cele din urma presedintele francez va face pe 3 si 4 februarie o vizita oficiala in Polonia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a anuntat marti ca nu va participa la un eveniment la Centrul de Comemorare a Victimelor Holocaustului Yad Vashem din Israel la 23 ianuarie pentru ca organizatorii nu i-au permis sa sustina un discurs, relateaza Reuters preluat de agerpres. "Ca presedinte (al…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters. Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat,…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din…

- Președintele rus Vladimir Putin a relansat marți razboiul declarațiilor cu Polonia, pe care a acuzat-o ca a încheiat o "înțelegere" cu Hitler și a acționat de maniera "antisemita" în zorii celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.Într-un discurs…

- La noi s-a încetațenit ideea greșita ca 3% deficit bugetar este normalitate, susține Valentin Lazea, economist șef al Bancii Naționale a României (BNR). De fapt, spune el, 3% este deficitul la care trebuie sa ajungi în cel mai rau an când creșterea este negativa, când ai…

- Banca Centrala Europeana (BCE) trebuie sa actioneze rapid, daca Europa vrea sa dobandeasca un avantaj asupra altor regiuni, emitand prima moneda digitala bancara centrala (CBDC), a afirmat miercuri guvernatorul Bancii Centrale a Frantei, Francois Villeroy de Galhau, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Președintele american Donald Trump a ajuns luni la Londra, unde urmeaza sa participe la un summit al Alianței Nord-Atlantice, care se va desfașura marți și miercuri în capitala Marii Britanii, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Cu ocazia reuniunii Aliantei Nord-Atlantice,…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut anul trecut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica…