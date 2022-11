Macron promite Republicii Moldova asistență financiară internațională în valoare de 100 milioane de euro Emmanuel Macron a promis ca va furniza Republicii Moldova, din partea comunitații internaționale, asistența financiara in valoare de 100 milioane de euro. Comunitatea internationala va furniza Republicii Moldova asistenta financiara suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a face fata consecintelor razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Republica Moldova va primi asistenta internationala suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, a declarat Emmanuel Macron intr-o conferinta de presa organizata impreuna cu presedintele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

