Stiri pe aceeasi tema

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca puternicul complex militar-industrial al Rusiei isi sporeste producția și acesta este unul dintre principalele motive pentru care Rusia va invinge in Ucraina, informeaza agenția de presa Reuters, relateaza Rador.

Secretarul american al Apararii Lloyd Austin i-a avertizat marti pe liderii africani cu privire la rolul "destabilizator" al Chinei si Rusiei in Africa, la un summit la Washington, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Marcile chineze reprezinta aproape o treime din piata auto a Rusiei, arata datele obtinute de Reuters, acest sector aratand mai mult decat oricare altul importanta crescanda a Chinei pentru economia rusa, in urma exodului companiilor occidentale, relateaza Reuters.

Ucraina a lovit doua baze militare aflate la sute de kilometri in interiorul teritoriului Rusiei, folosind drone fara pilot, potrivit publicatiei americane New York Times, care citeaza un oficial ucrainean de rang inalt, anunța Rador.

Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte luni ca este necesar ca Regatul Unit sa-si apere mai puternic in lume valorile libertatii si deschiderii, mai ales impotriva Chinei si Rusiei, in primul sau discurs major de politica externa, relateaza AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul chinez Xi Jinping si-au dat mana in timp ce incepeau discutiile in marja summitului G20, care se asteapta sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina si sa abordeze consecintele globale ale razboiului, transmite France24.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Chinei, Li Keqiang, au pledat vineri, in cursul intalnirii de la Beijing, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului dintre Rusia si Ucraina si s-au declarat preocupati de amenintarile privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Mediafax.

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.