Macron este în dialog cu sindicatele despre pensii Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista provocari, dar asta nu inseamna ca ar trebui sa ne oprim”, a adaugat Macron, care a spus constant ca intenționeaza sa continue cu schimbarile aduse sistemului de pensionare. Zeci de mii de oameni au marșaluit pe strazile capitalei Franței marți (28 martie) in ultima runda de demonstrații pentru a denunța… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

