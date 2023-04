Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat ca Franta este un "aliat solid si de incredere" al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, el incercand astfel sa clarifice declaratiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron apreciaza, miercuri, ca a fi "aliatul" Statelor Unite nu inseamna "vasal", isi asuma in intregime declaratii controversate despre Taiwan si subliniaza ca "Franta este in favoarea statu-quoului in Taiwan", "sustine politica unei singure Chine si cautarea unei solutii…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reiterat, miercuri, poziția sa referitoare la autonomia strategica a Uniunii Europene. In contextul polemicilor legate de statutul Taiwanului și relația cu Statele Unite, el a argumentat ca parteneriatul nu presupu

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa, Brigitte, au sosit marti in Regatul Tarilor de Jos pentru o vizita de stat ce are loc pe fondul criticilor privind comentariile sefului statului francez despre pozitia Europei legata de China si Taiwan, transmite DPA citata de Agerpres.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va efectua marti si miercuri o vizita de stat in Regatul Tarilor de Jos, prima a unui presedinte francez din 2000, semn al unei noi dinamici intre cele doua tari de la momentul de cotitura al Brexit-ului, a anuntat joi Palatul Elysee, noteaza AFP.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi miercuri seara la Paris, unde se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron, a transmis Palatul Elysee agentiei France Presse, confirmand o informatie difuzata anterior de postul BFMTV si de radioul public francez France Info. Potrivit televiziunii…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si prim-ministrul irakian Mohamed Shia al-Soudani au anuntat intarirea cooperarii intre tarile lor, mai ales in sectorul crucial al energiei, la finalul unei intrevederi la Paris incheiate prin semnarea unui ”tratat de parteneriat strategic”, relateaza AFP. Guvernul…