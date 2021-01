Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adresat miercuri un mesaj de Twitter, in engleza, noului lider American, Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma...

