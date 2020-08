Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi o conferinta de ajutor international pentru Liban ''in urmatoarele zile'', dupa exploziile care au devastat marti capitala Beirut, relateaza AFP.



"In urmatoarele zile, vom organiza o conferinta internationala de sprijin si sustinere pentru Beirut si populatia libaneza", a anuntat Macron in cadrul unei conferinte de presa. Aceasta va avea drept scop mobilizarea ''finantarilor internationale, ale europenilor, americanilor, ale tuturor tarilor din regiune si nu numai pentru a oferi medicamente, ingrijiri, hrana'',…