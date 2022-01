Macron, anunț neașteptat: ”Trimitem trupe în România” Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit la un comandament militar. Emmanuel Macron a afirmat, in discursul rostit in Haguenau, la Comandamentul militar francez Oberhoffen, ca este necesara o strategie de consolidare a apararii Frantei si Europei, o “strategie independenta, deplin suverana, o strategie a puterii pacii si echilibrului”. “Este vorba de contributia armatei noastre la echilibrul din Europa. Am continuat sa desfasuram efective militare pentru securitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

