Uniunea Europeana este asteptata sa decida marti la Luxemburg in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP.



"Statele membre au expus calea de parcurs spre deschiderea negocierilor de aderare a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei si a Albaniei in iunie 2019 ", au declarat oficiali bulgari pe Twitter.



Ministrul austriac Gernot Blumel a explicat ca i s-a cerut Comisiei sa pregateasca terenul pentru…