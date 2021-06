Mabel lanseaza primul single din 2021 – “Let Them Know”

Stiri pe aceeasi tema

- A trecut jumatate de an fara noutați, dar pare ca așteptarea a meritat. Mabel lanseaza acum prima piesa din 2021 – „Let Them Know”. Așteptarile sunt destul de mari, mai ales ca Mabel a caștigat premiul BRIT Award pentru Best Female Solo Artist, a depașit 4 miliarde de stream-uri și 2.2 milioane in vanzari…

- Ana Kui pregatește lansarea albumului ei de debut, „Ganduri Țesute”, un material sonor care va cuprinde cateva piese „de suflet“, evenimentul de lansare a acestui disc urmand sa se desfașoare in prima zi a lunii iulie. „Am cantat in diferite formule, am colaborat cu artişți valoroşi ca Beck Corlan,…

- Dupa ce au lansat „Look Around” și „Paris in my soul”, VADO continua colaborarea cu Tamaz și lanseaza impreuna cel de-al treilea single. „LA DYNAMITE” este o poveste muzicala cu beat-uri dance, numai buna de ascultat in zilele toride de vara. Compus de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Alex Antonescu,…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Zoe Wees lanseaza EP-ul ei de debut, Golden Wings, impreuna cu un al treilea single, “Hold Me Like You Used To”, in care Zoe subliniaza nevoia de a prețui persoanele care iți sunt aproape. Pe EP-ul care conține 5 piese sunt incluse si primele ei doua single-uri “Control” & “Girls Like Us,” care au devenit…

- Zoe Wees lanseaza EP-ul ei de debut, ”Golden Wings”, impreuna cu un al treilea single, “Hold Me Like You Used To”, in care Zoe subliniaza nevoia de a prețui persoanele care iți sunt aproape. Pe EP-ul ”Golden Wings”, care conține 5 piese, sunt incluse si primele ei doua single-uri “Control” & “Girls…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…