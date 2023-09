Indragita actrița Shannen Doherty, suferinda de cancer in stadiul 4, le spune prietenilor, cu ochii in lacrimi, ca in fiecare zi se lupta pentru viața ei. Sunt opt ani de cand actrița Shannen Doherty se lupta cu cancerul. Ca 2,2 milioane de femei din toata lumea, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sanatații pentru anul 2020, interpreta personajului Brenda Walsh este afectata de cancer mamar. In 2017, actrița transmitea ca boala este in remisie, dupa ce a efectuat o mastectomie. Dar in 2020, ea anunța ca boala a recidivat. Și de aceasta data, diagnosticul era mult mai grav: metastaze cerebrale.…