- Barbatul din județul Dolj, despre care existau indicii ca ar fi unul dintre cei trei suspecți ai crimei din Sibiu, a fost audiat mai bine de 12 ore. Oamenii legii l-au eliberat pentru ca nu au gasit probe care sa arate vreo legatura cu asasinarea lui Kreiner . Laurențiu Lacatușu, tanarul din Valea Stanciului,…

- Suspectul fusese reținut joi pentru favorizarea infractorului iar instanța a decis vineri, 17 noiembrie, ca acesta sa fie plasat in arest preventiv, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, relateaza News.ro.„S-a dispus arestarea preventiva pentru 30 zile a inculpatului din Timis”, a anunțat…

- UPDATE Anchetatorii au stabilit ca, in cazul barbatului din Dolj dus la audieri in cazul crimei de la Sibiu, ”nu au rezultat probe indubitabile pentru a putea fi luata o masura preventiva”. Ei au precizat ca existau date ca barbatul ar fi unul dintre cei trei suspecti, el fiind indicat si de mai multi…

- Barbatul prins de polițiști joi seara, 16 noiembrie, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj, a fost eliberat vineri dimineața, 17 noiembrie, pentru ca nu exista dovezi clare care sa justifice reținerea lui in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, a transmis Poliția Sibiu.„Dupa verificarile…

- Laurentiu Lacatusu, in varsta de 31 de ani, unul dintre cei trei suspecți in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner, a fost prins de polițiști joi seara, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Fost boxer, barbatul lucra de ani de zile in constructii, iar cu o saptamana inainte de crima de…

