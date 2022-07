Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți turiști care se aflau in stațiunea din Sahl Hasheesh, unde o romanca și o austriaca au fost ucise de rechin, au susținut ca i-au avertizat pe salvamari cu privire la prezența unui rechin in apa, cu 15 minute inainte ca peștele rapitor sa o atace pe austriaca. Aceștia insa, spun ei, au ”ras”…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Cairo a fost notificata telefonic, duminica, de catre agentul unei companii de turism cu privire la decesul turistei din Romania aflata in vacanța in stațiunea Hurghada, Egipt. In acest context, reprezentanții ambasadei au intreprins…

