„M-a impresionat mult”: Povestea unui călător cu trenul CFR Un calator s-a declarat nu doar mulțumit de serviciile CFR, ci de-a dreptul impresionat. Persoana respectiva a calatorit pe ruta Constanța-Brașov. Și a povestit experiența pe grupul Vacanțe sub 500 de euro de pe Facebook: „Recent am venit de la mare cu trenul CFR (Tomis Expres), ce pleaca din Constanța, la ora 17:00, și ajunge in Brașov, la ora 21:23. Au fost 4 ore extraordinare, trenul curat, deși am calatorit la clasa a 2 a. Trenul a oprit in București Nord-Predeal-Brașov. Aer condiționat/camere de luat vederi/monitoare/mocheta/scaune curate/locuri de bagaje/wc-uri dotate cu ceea ce este nevoie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

