Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, s-au intalnit marți cu Recep Tayyip Erdogan, la palatul sau prezidențial din Ankara. Vizita celor doi importanți lideri europeni se inscrie in destinderea intervenita in ultimele saptamani intre…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, apreciaza ca Uniunea Europeana si-a "distrus" relatiile cu Rusia, transmite dpa. La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China, ca "nu exista relatii cu Uniunea Europeana…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, apreciaza ca Uniunea Europeana si-a "distrus" relatiile cu Rusia, transmite dpa potrivit Agerpres. La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China, ca "nu exista relatii…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, informeaza Reuters.Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca Moscova considera…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Aproximativ 60 de sesiuni de negociere anterioare - in perioada 2002-2016 - nu au condus la progrese prea mari in negocieri intre cele doua state membre NATO, care revendica si una si cealalta zone bogate in hidrocarburi in estul Mediteranei. Ankara si Atena si-au exprimat un optimism moderat inaintea…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu este asteptat pe 21 ianuarie la Bruxelles pentru a incerca sa aplaneze tensiunile cu Uniunea Europeana care pregateste sanctiuni impotriva actiunilor "agresive" ale Ankarei in Mediterana, a anuntat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu este asteptat pe 21 ianuarie la Bruxelles pentru a incerca sa aplaneze tensiunile cu Uniunea Europeana care pregateste sanctiuni impotriva actiunilor "agresive" ale Ankarei in Mediterana, a anuntat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell,…