Lustrația este necesară? Se mai poate face? Intrebarea este daca mai are rost sa se faca lustrația? In condițiile in care poporul este mancurtizat, in mare parte. Lustrația ar insemna spalarea de comunism sau purificarea de ceea ce a fost neagra perioada pe care, mare parte dintre noi am traversat-o, exact in fazele ei cele mai dure. In mod normal lustrația ar fi trebuit sa se faca in primii ani de dupa Revoluție. Dar, lustrația a fost ratata de romani, din vina lui Iliescu și a partidului moștenitor al PCR! Cu buna știința politrucii vremii, in frunte cu Iliescu, acest tatuc nonagenar, omul care a ținut Romania la cheremul KGB, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, prețurile solicitate pentru apartamentele date spre inchiriere in marile centre universitare tind, in general, sa creasca inca din luna iulie, spre deosebire de anii anteriori, arata o analiza imobiliare.ro. Comparativ cu perioada similara…

- Cea mai spectaculoasa gala de MMA si Kickbox, in cusca, din Transilvania s-a desfasurat in 12 august, la Satu Mare, eveniment la care au participat sportivi din Satu Mare, Zalau, Baia Mare, Oradea, Bistrita, Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Brasov. Zalaul a fost reprezentat de…

- Asociatia Alianta Universitara G6-UMF considera ca actualul proiect al Legii invatamantului superior, aflat in dezbatere publica, este unul modern si flexibil, potrivit Agerpres. G6-UMF este constituita din Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, Universitatea de Medicina…

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager.

- Doi barbați au fost loviți de fulger, aseara, in timpul unei furtuni. Din pacate, unul dintre ei a decedat. Tragedia s-a petrecut in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud. ”A fost sesizat prin 112 faptul ca, in orașul Sangeorz-Bai, doi barbați au fost loviți de fulger. Din primele date,…

- In perioada 30 iunie - 2 iulie 2022, va avea loc in mediul virtual Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa, eveniment de prestigiu devenit o traditie in lumea medicala. Eveniment medical de referinta pentru tot mediul de specialitate, Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa are ca organizatori…

- Bacau devine al 18-lea oraș din țara in care conectivitatea Orange 5G este disponibila, alaturi de Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Bragadiru, Magurele, Otopeni, Ovidiu, Pantelimon, Popești-Leordeni, Predeal și Voluntari. Clienții care au un abonament Orange 5G și…