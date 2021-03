Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters.

- Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al presedintiei…

- Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat…

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fața de absența unui raspuns din partea Iranului cu privire la o posibila întâlnire directa pentru lansarea procesului de salvare a acordului nuclear iranian, relateaza AFP.„Rabdarea noastra are limite!”, le-a raspuns…

- Trei militari ucraineni au fost ucisi in explozia unei mine, in estul separatist al Ucrainei, devastat de razboi, in care violentele par sa se intensifice, in pofida unui armistitiu incheiat anul trecut, a anuntat armata ucraineana, relateaza AFP potrivit news.ro. Mina a explodat in apropierea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…

- Presedintele Emmanuel Macron a discutat marti, la telefon, cu omologul rus Vladimir Putin si cu cel ucrainean Volodimir Zelenski despre conflictul ruso-ucrainean, la un an dupa summit-ul care i-a reunit la Paris pentru a gasi o solutie in acest conflict, informeaza AFP. Seful statului francez, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…