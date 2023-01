Lupte grele la Bahmut și Soledar! Brutarul lui Putin laudă armata ucraineană: ”Să fim sinceri” Lupte crancene au loc la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (…) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar. Lupte foarte dure și sangeroase au loc in suburbiile vestice ale orașului Soledar”, a declarat Evgheni Prigojin, citat pe Telegram de serviciul sau de presa. „Forțele armate ucrainene apara cu onoare teritoriul din Soledar. Afirmațiile privind dezertarile in masa din randurile sale nu corespund… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

