- Sportiva romana Maria Magdalena Pantiru a castigat medalia de bronz la cat. 65 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte Under-20 de la Santiago de Compostela (Spania), dupa ce a invins-o pe germanca Gerda Barth in meciul decisiv.Joi, Pantiru a pierdut in sferturile de finala in fata polonezei…

- Lotul national de lupte greco-romane al Republicii Moldova inregistreaza in continuare rezultate frumoase la Campionatul European de Lupte, ediția 2023, rezervat tinerilor de pana la 20 de ani, care se desfasoara in perioada 26 iunie–2 iulie 2023, in orașul spaniol Santiago de Compostela. Rostislav…

- Republica Moldova a inregistrat performanțe notorii la Campionatul European de Lupte pentru tineri de pina la 20 de ani, desfașurat la Santiago de Compostela, Spania. Alexandru Solovei a reușit sa aduca glorie țarii noastre, cucerind medalia de aur la competiția de lupte greco-romane. Vitalie Eriomenco…

- Aur și argint pentru Republica Moldova la Campionatul European de Lupte pentru Tineret de pana la 20 de ani, desfașurat la Santiago de Compostela, Spania. Alexandru Solovei a reușit sa aduca victoria țarii noastre, cucerind medalia de aur la competiția de lupte greco-romane.

- Intrecerile Campionatului European Under 20 la lupte se desfasoara in aceasta perioada in Spania, la Santiago de Compostela. Din lotul Romaniei fac parte si trei sportivi de la CSM Constanta. Astfel, la feminin vor concura Georgiana Antuca, la categoria 50 kg, si Patricia Iurascu, la categoria 53 kg,…

- Comportare la inalțime pentru sportivii de la CS Targoviște la Campionatul European de Karate Shito Ryu, desfașurat in Sala Sporturilor „Antonio Alexe” din Oradea, in perioada 20-21 mai. Karateka antrenați de Ionuț Munteanu au luptat extraordinar, iar la finalul competiției continentale au revenit acasa…

- Paula Frandeș (23 de ani), sportiva originara din Reghin și legitimata la Clubul Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș a cucerit sambata, 6 mai, medalia de argint la categoria Fit Model din cadrul Campionatul European la Fitness și Bodybuilding, competiție care se desfașoara in perioada 4 – 7 mai, in…

- Sportiva romana Catalina Axente a castigat medalia de bronz la cat. 76 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte de la Zagreb, dupa ce a invins-o in meciul decisiv pe ucraineanca Anastasia Osniaci.Miercuri, Axente a invins-o in preliminarii pe germanca Francy Raedelt si a pierdut in sferturi…