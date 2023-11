Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au distrus in total 130 de tuneluri si amplasamente pentru lansarea rachetelor antitanc apartinand gruparii islamiste Hamas de la inceputul razboiului acum o luna.

- Armata israeliana a ajuns in centrul Gaza City, cel mai mare oras din Fasia Gaza. Au fost eliminati mii de teroristi, iar o parte dintre intrarile in tunelurile subterane ale Hamas au fost aruncate in aer.

- Dupa o campanie de bombardamente aeriene intense ce au urmat atacului surpriza al Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie, armata israeliana a lansat si operatiunile terestre, in cadrul carora a avansat luni mai adanc in interiorul Fasiei Gaza. In acest context, Benjamin Netanyahu a declarat …

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Israelul schimba foaia și e pregatit de ce este mai rau. Razboiu care dureaza de mai bine de o saptamana pare ca se extinde. Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei,…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…