Luptătorul Cătălin Moroşanu, fără permis de conducerea - Conducea cu 154 km/h Luptatorul Catalin Morosanu a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins circulând cu viteza de 154 de kilometri pe ora, în judetul Buzau. El a fost amendat cu 1.305 lei, transmite News.ro.

Politistii rutieri din Buzau au prins, în cadrul unor actiuni, 22 de soferi care au depasit limitele legale de viteza, iar dintre acestia 4 au predat permisele de conducere pentru urmatoarele 90 de zile.



"Cu cea mai mare viteza – 154 km/h – a fost înregistrat de aparatele radar, autovehiculul unui barbat de 37 de ani, din Galati, ce rula pe DN2 E85,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

