- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi arbitrul pentru finala: Catalin Popa. Sepsi - U Cluj e ultimul act din finala Cupei Romaniei. Meciul se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Comisia Centrala a Arbitrilor a decis sa-l delege…

- Unirea Ungheni a fost surclasata, sambata, in deplasare, cu scorul de 6-0, de Corvinul Hunedoara, intr-un meci din cea de-a 8-a etapa a fazei play-off a Ligii a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In urma acestui rezultat, cele doua echipe raman pe primele locuri in clasament, Corvinul fiind lider detașat cu…

- Derby-ul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, se va disputa maine, de la ora 18:00, pe terenul din Tritenii de Jos. Unirea (locul 3 in clasamentul ligii a patra) va primi vizita celor de la Arieșul Mihai Viteazu (locul 1 și viitoarea campioana a ligii a patra). Arieșul vine dupa…

- Dupa medalia de aur in proba pe echipe, in intrecerea feminina, cucerita de LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta la Campionatul National de tenis de masa, categoria de varsta Under 19, sportivele de la pe litoral au urcat pe podium in alte trei probe. Simplu femininElena Zaharia aurBianca Mei Rosu bronz…

- Turneul Final Four al competitiei va avea loc in perioada 13 14 mai, miercuri, 3 mai, avand loc tragerea la sorti pentru stabilirea programului. In Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal, intrecerea masculina, s au calificat echipele CSM Constanta, Minaur Baia Mare, CSU din Suceava si CSM Bucuresti.…

- Cupa Romaniei si finala Campionatului National pe echipe la lupte, la categoria de varsta Under 17, s a disputat la Buzias, in judetul Timis, la sectiunile lupte greco romane, lupte libere si lupte feminine. Printre medaliatii Cupei Romaniei s au numarat si reprezentantii CSM Constanta, care au urcat…

- CSM Constanța a invins-o miercuri seara pe Dinamo București intr-un meci de vis pentru suporterii constanțeni. Scorul partidei a fost de 34-32, in sferturile de finala din Cupa Romaniei la handbal masculin.Dinamo a pierdut pe ”mana” antrenorului sau, Xavi Pascual, care conduce si nationala Romaniei,…

- FC Hermannstadt și Universitatea Cluj se infrunta astazi, de la ora 19:00, in al doilea sfert de finala din Cupa Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Caștigatoarea „sfertului” Hermannstadt - U Cluj va juca in semifinale impotriva…